Hvad sker der, når busbilletten kontrolleres? Forskere finder fem svar

En gang i 2005 blev Marie Lindegaard udsat for et gaderøveri i Sydafrika. Gerningsmanden fik hendes penge og stak også af med et smykke, et arvestykke. Men hendes telefon havde hun nægtet at udlevere.

Oplevelsen har været med til at få hende til at forske i vold og konflikter i det offentlige rum. Det er nu kommet blandt andet københavnske billetkontrollører i byens busser til gavn.