Politikere vil se, om historiske brosten kan reddes

Lige nu ligner Gernersgade ved Nyboder i København et gør det selv-projekt.

Men før var det en gade, der gemte på en skat: Under asfalten lå en fin og velbevaret brostensstrækning, der dukkede op, da Københavns Kommune gik i gang med at grave op for at forny asfaltbelægningen.

Det indebar, at de historiske brosten blev fjernet. Og det vakte vrede i området, hvor beboerne blandt andet har blokeret for entreprenørmaskinerne i forsøg på at få kommunen til at bevare brostensbelægningen.