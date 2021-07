Ro-chef efter mavepuster: »Det splintrer alle drømme«

Regeringen må på banen for at redde rosporten.

Det mener formanden for Dansk Forening for Rosport, Henning Bay Nielsen, der er ked af, at en miljønævnsafgørelse gør det umuligt at opføre et ro-anlæg i Bagsværd Sø.

Her har han og andre forkæmpere for sportsgrenen arbejdet for at oprette et anlæg, som lever op til de internationale krav. Det skulle være et center for den roning, der har hevet så mange OL-medaljer hjem til Danmark, mener han.