De unges fester gør, at Kongens Have lukker tidligt i år

Er der for længe åbent, går det galt.

Førhen kunne københavnerne nyde Kongens Have frem til klokken 22.00 om aftenen. Så kom coronaen med nedlukninger og fester, der rykkede ud på havnearealer, gader og parker. Det betød, at haven sidste år blev lukket to timer tidligere end normalt for at undgå, at ødelæggelserne fra de sene gæster blev for store.

Hærværk, ødelagte beplantninger, alment griseri og meget støjende adfærd fik Slots- og Kulturstyrelsen til at begrænse åbningstiden. Der har også været problemer i år, så nu er Fredningsnævnet gået med til igen at lukke portene tidligere. Det kommer til at ske klokken 21.00 – indtil videre.