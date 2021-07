Amerikansk cykelindeks omfatter nu også europæiske byer: København får ikke nogen førsteplads

København er en god cykelby. Men ikke den bedste.

Det er konklusionen, hvis man ser på en rangliste udarbejdet af den amerikanske Bikes for People-organisation, der har set på 767 byer verden over og analyseret deres investeringer i cykelstier, de forhold, som de tohjulede trafikanter bydes, og borgernes tilfredshed med cykelmulighederne.

Der er set på, hvor let eller risikofyldt det er at tage cyklen til skole, arbejde eller indkøb, og hvor sikker turen er. Er der cykelstier, eller færdes man langs bilbaner, hvor der køres med høj hastighed? Er cyklen et udbredt transportmiddel? Er der forståelse for cyklisternes ønsker og behov?