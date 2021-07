34-årig mand fængslet for at skubbe kvinde ud foran tog

En 34-årig mand skal foreløbigt tilbringe de næste tre uger bag tremmer, efter at han ifølge politiet mandag aften skubbede en 29-årig kvinde ned på skinnerne på Valby Station.

I et grundlovsforhør tirsdag i Retten på Frederiksberg besluttede en dommer at varetægtsfængsle den 34-årig mand, der sigtes for at have forvoldt fare for nogens liv eller førlighed og for grov vold.

Ifølge sigtelsen overfaldt han den 29-årige kvinde og en kvinde på 19 år. Det skulle være sket på stationen mandag aften omkring klokken 22.30. Han skal have slået dem begge, inden han ifølge sigtelsen skubbede den ældste ned på skinnerne.

Et S-tog var på vej ind på perronen, da den 29-årige kvinde blev skubbet, men toget nåede at fortage en katastrofeopbremsning, og kvinden slap med livet i behov, men hun blev kortvarigt slået bevidstløs.

I tirsdagens retsmøde erkendte manden delvist sigtelserne.

Central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen fortalte tirsdag morgen om episoden, hvor manden ifølge politiet chikanerede de to kvinder.

»Han er meget udadreagerende og råber og skriger, mens der står to personer i nærheden. Den ene bliver slået først, inden han også slår den anden, hvorefter han også skubber hende ned på skinnerne, mens der er et S-tog på vej ind på perronen«.

»Det er på vej til at stoppe, men er faktisk nødt til at lave en katastrofeopbremsning for ikke at ramme personen på skinnerne«, sagde efterforskningslederen.

Begge kvinder blev sendt til skadestuen til tjek efter overfaldet. Den 29-årige blev indlagt, men de er begge sluppet for alvorlige skader. Det oplyste Kenneth Jensen.

ritzau