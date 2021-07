Københavns Politi: »Vi har fokus på cyklister, der falder i øjnene, og som kører mærkeligt«

Københavns Politi ser med stor alvor på, at et stigende antal unge kører hjem på cykel med sprit i blodet til fare for sig selv og andre. Politiet har udstedt et stort antal bøder og vil i den kommende tid have forstærket fokus på fulde cyklister.