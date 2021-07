Diskrimination: Et stort antal unge i København føler sig som ofre for forskelsbehandling

27 procent af de unge københavnere har følt sig diskriminerede inden for det seneste år.

Det viser en såkaldt medborgerskabsundersøgelse, Københavns Kommune har fået foretaget blandt flere tusinde unge. De er blevet bedt om at fortælle, hvor og hvor ofte de har følt sig forskelsbehandlet.

Men det er også en undersøgelse, der må uddybes, mener beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V). Dels bygger den på deltagernes egenindberetninger og dels kan man savne nærmere beskrivelser af, hvad der foregår.

»Helt grundlæggende er diskrimination svær at måle på anden vis end ved at spørge ind til folks oplevelser. Det er en subjektiv følelse af, hvad man selv er ude for. At spørge ind til det er typisk den eneste måde, vi kan kortlægge det på«, forklarer hun.

Handler det om dumsmarte bemærkninger - et ’Stik mig en øl, min pige’ - til en bartender eller er vi ude i grov chikane med et racistisk præg? Cecilia Lonning-Skovgaard

Der mangler blandt andet nærmere oplysninger om, hvad der tænkes på, når der svares, og hvad der egentlig er foregået.

»Vi kan ikke se, hvem det er, der står bag diskriminationen. Vi har heller ikke den vifte af hændelser, der kan være tale om. Nogle kan føle sig ignorerede. Andre er måske blevet truede. Der er forskellige grader af alvor. Handler det om dumsmarte bemærkninger - et ’Stik mig en øl, min pige’ - til en bartender, eller er vi ude i grov chikane med et racistisk præg?«.

»Det kommer til at kræve en ny undersøgelse, hvor vi kommer dybere ned i de ting. Tallene er så store, at vi må se, om der er noget i tonen eller vores omgangsformer, vi skal dykke ned i, så vi kan blive klogere på, hvad vi gør ved det«, siger borgmesteren.

Ikke desto mindre har undersøgelsen værdi, understreger hun: »Det her er høje tal - og tal, der tyder på, at vi skal finde ud af, hvad der er på spil, og hvad vi skal stille op. For det harmonerer ikke med billedet af København som en åben og tolerant by«.

Følelsen af at være diskrimineret er udbredt

Undersøgelsen indeholder en række bemærkelsesværdige oplysninger om den oplevede diskrimination. At mange unge med ikke-vestlig baggrund har haft følelsen af at være blevet forskelsbehandlet, er ikke så ov