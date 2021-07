Højesteretsdom får større konsekvenser for kommune end ventet

Affaldsgebyr

Affaldsgebyret blev opkrævet af alle virksomheder fra 2011 til 2019.

En del af gebyret bestod af et servicegebyr på cirka 900 kroner om året, som dækkede administration i forbindelse med ordningen.

I København har virksomhederne fået afslag på at blive fritaget for gebyret, selvom de har haft meget lidt affald. Det har i årenes løb mødt en del kritik.

I december 2019 slog Højesteret fast, at Københavns Kommune i en konkret sag burde have givet dispensation fra gebyret. Det drejede sig om en it-virksomhed drevet fra en privat adresse, hvor det eneste affald var et par breve om året. Den sag viser sig nu at få betydning for 9.000 andre sager med små virksomheder, der må forventes at have meget lidt affald.

