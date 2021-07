»Vildledende« og »meget beklageligt«: Nederlag blev fremstillet som sejr af Københavns Kommune

Det endte med et nederlag for Københavns Kommune, da en utilfreds borger i december sidste år trak teknik- og miljøforvaltningen i Højesteret og fik rettens ord for, at hans virksomhed burde være blevet fritaget for et affaldsgebyr.

Men på kommunens hjemmeside var udlægningen en noget anden, og det møder nu skarp kritik fra den kommunale ombudsmand, Borgerrådgiveren.

I en nyhed fra teknik- og miljøforvaltningen, der blev lagt ud umiddelbart efter dommen, lød fremstillingen, som om kommunen havde fået medhold i Højesteret, ligesom formuleringerne undlod at gøre det klart, at udfaldet kunne få konsekvenser for andre borgere.