Frustreret borgmester kræver 'second opinion' om kontroversielt byggeri på Amager Fælled

Byggeriet på Amager Fælled fortsætter, selv om flere klagenævn har standset det.

Det frustrerer København Kommunes teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL). Hun vil nu have undersøgt, om det er lovligt, at dele af byggeriet på Amager Fælled fortsætter.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen kan man ikke stoppe det igangværende arbejde, men den vurdering vil borgmesteren altså have gået efter i sømmene.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi har fået en vurdering fra ét advokatfirma, som altså ikke mener, at forvaltningen kan standse byggeriet, men nu vil jeg stille et medlemsforslag om, at vi får en second opinion fra et andet firma, for vi skal stå på et helt sikkert grundlag, hvis vi bare skal lade stå til i så vigtig en sag som denne«.

»Det håber jeg, at mine kolleger i udvalget vil bakke op om«, lyder det i meddelelsen.

I begyndelsen af juli slog Planklagenævnet fast, at det omstridte byggeri skulle indstilles øjeblikket.

Nævnet vurderede, at der kan ske ’uoprettelig skade’ i forhold til de beskyttede arter eller beskyttet natur, hvis byggeriet fortsætter. Her henvises til vandsalamanderen.

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet, at en ’ikke ubetydelig del’ af det område, hvor salamanderen yngler, vil blive dækket af det nye byggeri.

Der er tale om en bydel, som efter planen skal fylde op mod 219.000 kvadratmeter og have plads til omkring 2000 boliger.

Ritzau