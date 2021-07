13 svar fra Enhedsliste-borgmester, der ikke kan stoppe byggeri på Amager Fælled, selv om hun gerne vil

Hvorfor vil du have endnu en vurdering fra eksterne jurister, i forhold til om kommunen kan bremse byggeriet på Amager Fælled?

»Det er en stor og alvorlig sag, der handler om at passe på sårbar natur, og hvor der er mange meninger i pressen og blandt jurister. Derfor har jeg brug for at være helt sikker på, at kommunen har taget den rigtige beslutning og ikke har nogen handlemuligheder. Når flere eksperter er ude at sige, at kommunen både har mulighed og pligt til at handle i forhold til at få stoppet byggeriet, bliver jeg nødt til at være helt sikker på, hvad der er rigtigt.«.

Du har skrevet på din facebookprofil, at din politiske holdning er, at byggeriet skal stoppes, men at beskeden fra forvaltningen er, at kommunen ikke kan gribe ind. Er det et politisk ønske, der får dig til at bede om en ekstra vurdering, eller er det tvivl om rigtigheden af forvaltningens vurdering?