S: Med den her udvikling er det tydeligt, hvorfor vi skal bygge på Amager Fælled

Planerne om at opføre boliger på Amager Fælled har mødt massive protester blandt borgere, der mener, at et flertal på Københavns Rådhus er i gang med at smadre et af byens vigtigste åndehuller.

Samtidig viser nye tal, at andelen af hjemmeboende unge i København vokser, og det viser med al tydelighed nødvendigheden af at bygge boliger i København og holde fast i planerne om at bebygge Amager Fælled, mener Socialdemokratiet i København.

Som Politiken fortæller, er andelen af unge mellem 18 og 24 år, der bor hos deres forældre, på 10 år vokset fra 16 til 22 procent i Københavns Kommune. Samtidig er aldersgruppen vokset, så i antal er der sket en stigning fra 10.700 til 16.900 personer, viser tal som Danmarks Statistik har trukket til Politiken.