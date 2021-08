Miljøretsprofessor: Københavns Kommune har været på tynd grund

Det er helt i overensstemmelse med miljøretten, at Københavns Byret er klar til at standse byggeriet på Amager Fælled, indtil det endeligt kan afgøres, om tilladelserne til projekterne er inden for loven.

Det skulle være standset midlertidigt efter to afgørelser i Planklagenævnet og Miljøklagenævnet. Men bygherren fortsatte på dele af byggepladsen. Det klagede miljøvenner i netværket Amager Fælleds Venner over - og de fik ret ved dagens kendelse.

»Det overraskende er, at man ikke tidligere har set eksempler på, at man fortsatte eller på, at borgergrupper har fået håndhævet reglerne ved civile domstole«, siger professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh.