Borgmester: Bevillinger skal ikke forlænges automatisk

Byens kultur- og fritidsudvalg skal tage stilling til et forslag om et opgør med automatiske forlængelser af bevillinger. Samtidig advarer beboerorganisationer mod at tro, at nattelivet er en guldrandet forretning for byen. Det er en advarsel, barbranchen afviser.