Analyse: Maskinerne på Amager Fælled kan stå stille i flere måneder

Det fører naturligvis for vidt at sammenligne kampen om byggeriet på Amager Fælled med Davids kamp mod den filistæiske kæmpe Goliat. Men det var en på mange måder opsigtsvækkende afgørelse fra byretten, der denne uge betød, at de tonstunge maskiner på byggepladsen blev slukket af hensyn til en 16 centimeter lang vandsalamander.

I Københavns Byret fik miljøaktivisterne i Amager Fælleds Venner medhold i deres påstand om, at bygherren skal indstille al aktivitet på byggepladsen, fordi byggeriet kan udgøre en fare for den særlige dyreart. Det er en møgsag for bygherren Fælledby P/S, der ejes af PensionDanmark og det kommunalt ejede udviklingsselskab By & Havn.