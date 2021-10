Uligheden er generelt stigende i København. Særligt to faktorer spiller ind

Fra det første principprogram i 1876 og helt frem til i dag blæser Socialdemokratiet til kamp for mere lighed, der i det seneste principprogram fra 2019 er udråbt til en »hovedprioritet«.

Derfor var daværende overborgmester Frank Jensen klar i spyttet, da han i 2016 skulle forholde sig til en rapport, der viste, at uligheden i landets hovedstad var stigende. I den såkaldte lighedsudredning fra kommunens egne embedsfolk kunne Frank Jensen læse, at uligheden i København som helhed er blevet større, ligesom forskellen mellem indkomstniveauerne i de forskellige bydele er vokset. På den baggrund konstaterede Frank Jensen, at selve sammenhængskraften var på spil, og han beskrev malende de konsekvenser, som han frygtede, hvis forskellene mellem bydelene ville vokse sig for store.