Den politiske utilfredshed med planerne for De Gamles By på Nørrebro i København er betydelig. Og uenigheden er til at tage at følge på.

Der tales om noget nær forligsbrud og tilbageholdte oplysninger i Borgerrepræsentationen oven på et ophidset møde mandag aften, hvor teknik- og miljøudvalget stemte om den lokalplan, der skal tillade nedrivninger og opførsel af blandt andet et diabetescenter på området.