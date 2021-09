Sygeplejersker på Riget nedlægger arbejdet: »Det her kan blive gnisten, der antænder mere ballade«

»I skal se sure ud!«

Operationssygeplejerske Luca Pristed råber til de op mod 200 kolleger, der har taget opstilling foran hovedindgangen til Rigshospitalet. Han er i gang med at foranstalte et fællesfoto af de mange sygeplejersker, der står her for at protestere over det regeringsindgreb, der for nylig satte en stopper for en historisk lang konflikt. I hvert fald formelt.

For sammen med to andre sygeplejersker har Luca Pristed lavet en Facebook-gruppe, hvor de uden om Dansk Sygeplejeråd har opfordret kollegerne til at nedlægge arbejde mandag, tirsdag og onsdag i denne uge i tidsrummet 7.45 til 8.45. Og mange kolleger har valgt at følge opfordringen, selv om det er overenskomststridigt at nedlægge arbejdet, når konflikten er slut.