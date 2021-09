21-årig er anholdt efter drab på syrisk mand på Nørrebro

En 21-årig mand er anholdt i forbindelse med drabet på en syrisk mand på Indre Nørrebro i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den unge mand sigtes for drab og fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

»Vi anholdt i går aftes en 21-årig mand i forbindelse med drabet begået ved Hans Tavsens Gade tirsdag«.

»Af hensyn til efterforskningen vil vi begære om lukkede døre og har ikke yderligere«, skriver politiet.

Fundet af forbipasserende på fortovet

Det var tirsdag aften, at en 26-årig syrisk statsborger blev stukket ned på Nørrebro ved Hans Tavsens Gade og efterfølgende afgik ved døden. Han blev udsat for flere knivstik.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 22.58. En forbipasserende havde set den 26-årige ligge på fortovet, fortalte vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard onsdag.

Det blev konstateret, at den 26-årige mand var i kritisk tilstand. Han blev efterfølgende sendt til behandling på hospitalet, hvor hans liv ikke stod til at redde.

Tirsdag aften og i løbet af onsdagen ledte politiet efter en gerningsmand og udsendte et signalement af den dræbte i håbet om, at vidner havde set knivstikkeriet eller set noget i området.

Onsdag havde politiet desuden ikke fået fat i de pårørende til den 26-årige, der er fra Syrien, men har boet i Danmark i ti år.

»Når man er her som indrejst, er det ikke altid i registrene, hvem der er forældre og søskende. Det er blandt andet via udlændingepapirer, at vi er i gang med at finde noget«, sagde Bjarke Dalsgaard.

Det er uvist, om de pårørende torsdag er blevet kontaktet. Det er også uvist, om politiet leder efter flere gerningsmænd i sagen.

ritzau