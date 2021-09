Nyt budgetforlig på plads i København: Flere penge skal dæmpe gener i nattelivet

Der skal mere hånd i hanke med generne af det omdiskuterede natteliv i landets hovedstad.

Med det sigte har et flertal i Københavns Kommune frem mod 2025 et tocifret millionbeløb til blandt andet støjvagter, styrket kontrol med byens udeserveringer og natteværter, der arbejder for, at nattelivet er trygt for byens gæster og beboerne.