K-ordfører er utilfreds: 5.000 p-pladser i København skal reserveres til elbiler

Fremover bliver det sværere at finde en parkeringsplads i Københavns Kommune, hvis man kører i en benzin- eller dieselbil. Til gengæld bliver det nemmere, hvis man triller rundt i en elbil eller en delebil.

For i lighed med blandt andet Paris og Oslo har flertallet på rådhuset i København med budgetforliget for 2022 vedtaget, at et større antal parkeringspladser fremover skal reserveres til elbiler og delebiler. Det drejer sig om 5.000 p-pladser.