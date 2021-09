København finder penge til sundhedstjek af hjemløses hunde

Automatisk oplæsning

København har fundet penge i de næste års budgetter til hjemløses hunde.

Der oprettes en pulje på 500.000 kroner om året til hjemløse hundeejeres udgifter til et årligt sundhedstjek af hundene.

Suppleant til Borgerrepræsentationen Cheanne Nielsen (DF), der har været med til at forhandle budgettet, er glad for puljen.

»Vi ser gerne, at hjemløseområdet løftes generelt. Vi synes, der er en overset gruppe i hjemløse hundeejere«, siger hun.

Hun peger på, at hundeejere ofte har en forsikring, så de får et tilskud, hvis der opstår sygdom.

»I og med at de hjemløse hundeejere ikke har den samme økonomi, vil vi gerne sikre os, at der er mulighed for, at de kan passe ekstra godt på deres hunde«, lyder det fra Cheanne Nielsen.

Spørgsmål: Hvorfor afsætte pengene til hundene og ikke til de hjemløse, så de for eksempel kan få et tandtjek?

»Tandtjek har været oppe at vende tidligere for et par år tilbage, så det er set før. Dyrevelfærd har ikke været på dagsordenen før«.

»Så vi kobler dyrevelfærd til den sociale dagsordenen. Vi kan se masser af hunde i gadebilledet, og vi kan også se, at de hjemløse passer godt på dem«, siger Cheanne Nielsen.

Puljen til de hjemløse hundeejere skal løbe fra 2022 til og med 2024. Hvor mange der årligt kan få hjælp, ved Cheanne Nielsen ikke.

»Det her er ikke prøvet af før. Vi har ikke specifikke tal for, hvor mange hundeejere der er, så det er på forsøgsbasis«, siger hun.

Spørgsmål: Hjemløse har jo ikke en fast adresse, så I kan ende med at bruge kommunens penge på hjemløse i andre kommuner?

»Skulle der være penge til det, så ser jeg ikke noget problem i det. Vi har også storkommune-samarbejder om for eksempel buslinjer. Så det kan jeg ikke se, der skulle være noget til hinder for«, siger Cheanne Nielsen.

Der er lagt op til, at det er frivillige organisationer, der skal søge om pengene for de hjemløse.

Budgetaftalen, som puljen er en del af, blev indgået torsdag af samtlige af partier i Københavns Borgerrepræsentation.

