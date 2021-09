Derfor trækker DF støtten til byggeri på Amager Fælled: »Der er en utrolig storm imod, at der skal bygges på Amager Fælled«

Dansk Folkeparti i København trækker sig fra planerne om at bygge 2.000 boliger på Amager Fælled, har partiet meddelt mandag. Selv om DF forlader aftalen, er der foreløbig stadig politisk flertal bag aftalen, som i sin tid blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre og Konservative og Liberal Alliance.

For Dansk Folkeparti er det afgørende at vise, at partiet ikke bakker byggeriet op, siger Finn Rudaizky, gruppeformand for DF i København.