Nabostrid: Sverige tvinger Danmark til at granske Lynetteholm igen

De svenske myndigheders skepsis over for den nye kunstige ø ved navn Lynetteholm tvinger nu de danske myndigheder til at genoverveje centrale elementer i det milliardstore projekt.

Fra begyndelsen har myndighederne på den anden side af Øresund stillet sig skeptisk over for planerne om at opføre en ny ø ud for Københavns Havn, der skal give plads til en ny bydel med boliger til 35.000 boliger, omfartsvej og metro.