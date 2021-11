For fire år siden var han tæt på at gøre en ende på mere end 100 års konservativt styre. Bagefter lovede han sig selv to ting

KOMMUNALVALG

Frederiksberg

16. november går danskerne til kommunalvalg. På Frederiksberg udspiller et af valgets absolut største dramaer, hvor Konservative risikerer at miste 112 års magtmonopol til Socialdemokratiet. Politiken har i flere måneder haft unik adgang til de to spidskandidater. Her får du fortællingen om et historisk valg fortalt indefra.