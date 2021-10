København vil afhjælpe mangel på hænder med ledige svenskere

Der har de seneste måneder været meldt om mangel på arbejdskraft i Danmark, hvor beskæftigelsen samtidig er rekordhøj. I hovedstadsområdet vil man nu forsøge at løse en del af problemet ved at matche virksomheder med ledige i Skåne.

Fra begge sider af Øresund er der stablet en jobmesse på benene 27. oktober. Her vil 15 danske virksomheder forsøge at finde nye ansatte blandt 600 jobsøgende fra det sydlige Sverige. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Greater Copenhagen, som er et politisk samarbejde på tværs af kommuner og regioner på Sjælland og i det sydlige Sverige. Messen er arrangeret i samarbejde med Københavns Kommune, Malmø Kommun, Dansk Erhverv og Arbetsförmedlingen.

Hos Dansk Erhverv kalder arbejdsmarkedschef Peter Halkjær det vigtigt, at man får afsøgt alle muligheder for at besætte de ledige stillinger, som mange virksomheder melder om.

»Der er udbredt mangel på arbejdskraft, så for den del af vores medlemsvirksomheder, der ligger i hovedstaden, er det oplagt at kigge i retning af Sverige. Vi er blevet stillet i udsigt, at det primært er ufaglærte og unge. Og dem har de virksomheder, der er med på jobmessen også en hel del stillinger til«, siger Peter Halkjær til Ritzau.

Han peger på, at det ofte er job inden for detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen samt rengøring, som er svære at få besat. Og det håber han, at jobmessen i Malmø kan hjælpe med.

I september lød det fra hver tredje virksomhed i servicesektoren, at der er mangel på arbejdskraft. Det er rekordmange. Zoomer man ind på hoteller, restauranter og rengøring, var tallet helt oppe på 61-63 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derudover er der blandt andet også mangel på ansatte inden for lager og logistik.

På jobmessen vil der deltage 15 store danske virksomheder – herunder PostNord, DHL og Salling.

