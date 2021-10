København-borgmester forlader debatmøde efter positiv coronatest

Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF) måtte tirsdag aften forlade et debatmøde, fordi hun fandt ud af, at hun var blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver TV 2 Lorry, der onsdag har været i kontakt med hende.

I en kommentar på Facebook uddyber Sisse Marie Welling.

»Jeg er glad for, at det blev fanget, inden jeg begyndte at få symptomer – og dermed forhåbentlig inden jeg har smittet nogen«.

» Det er hamrende ærgerligt, at jeg ikke kan komme ud og møde jer – men det vigtigste er, at vi passer på hinanden«, skriver hun.

Der er kommunalvalg 16. november, hvor Sisse Marie Welling håber på et godt valg for SF, som hun er politisk leder for i hovedstaden.

ritzau