Blind pige blev efterladt alene på børnehavens legeplads. Nu sagsøger forældre kommune for muligt omsorgssvigt

Med flere organisationer i ryggen har fire familier lagt sag an mod Københavns Kommune, fordi de mener, at deres børn er blevet svigtet. En principiel sag, der kan få vidtrækkende konsekvenser for alle landets kommuner, siger professor i socialret. Borgmester er parat til at se på, om der er blevet sparet for meget.