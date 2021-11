Afdød fundet i udbrændt skurvogn - en mand er anholdt

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En endnu ikke identificeret person blev natten til tirsdag fundet død efter en brand i en skurvogn på Kraftværksvej på Amager, oplyser Københavns Politi. Nu er en mand anholdt og sigtet i sagen.

Det er en 39-årig, som er anholdt i sagen. Det blev han natten til torsdag, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Manden bliver senere torsdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Han er sigtet for at have påsat branden, men der er ikke tale om en sigtelse for manddrab.

Københavns Politi oplyser til Ritzau, at sigtelsen er rejst efter straffelovens paragraf 180. Det er den alvorligste brandparagraf i loven, som blandt andet kan komme i spil, når branden har været skyld i tab af menneskeliv.

Politiet skriver imidlertid i pressemeddelelsen, at det ikke kan udelukkes, at sigtelsen vil blive udvidet. Det kommer an på de oplysninger, som efterforskningen tilvejebringer.

ritzau