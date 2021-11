Sagen kort

Lynetteholm

I 2018 offentliggjorde V-LA-K-regeringen og Københavns Kommune en principaftale om etableringen af Lynetteholm.

Den nye kunstige ø skal fungere som klimasikring af byen, der er i stigende grad er i risiko for at blive oversvømmet ved stormflod. I samme ombæring får man et sted at deponere al den jord, der graves op, når der bygges rundt omkring i byen. Endeligt er det planen, at der skal være byudvikling. Ikke mindst boliger.

I juni vedtog flertallet i Folketinget en anlægslov, der i første omgang baner vejen for etableringen af selve øen. Men flere grønne organisationer stiller sig kritisk over for projektet. Også svenske myndigheder har udtrykt bekymringer for havmiljøet.

