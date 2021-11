»Den her sag er mildest talt ikke tilstrækkeligt belyst«: Nyvalgt konservativ går stik imod sit parti

På billedet ses de spunsjern, som om få år skal bankes ned i havbunden i anlæggelsen af Lynetteholm. I efteråret foretog selskabet By & Havn prøver på støjpåvirkninger og bundforhold, men kritikere mener, at der mangler svar på, hvad det samlede projekt vil have af konsekvenser for miljøet.