Metroens cityring er brudt sammen midt i myldretiden

Midt i myldretiden fredag eftermiddag, hvor mange folk er på vej hjem fra arbejde og andre måske på vej ud i bylivet, er metrolinjerne M3 og M4, som kører på den såkaldte Cityring i København, gået i stå.

Metroselskabet oplyser på Twitter, at nedbruddet skyldes »tekniske problemer«. Det er ikke specificeret, hvad den formulering dækker over.

Det er for de fleste passagerer nok også mindre relevant sammenlignet med behovet for at få oplyst, hvornår de underjordiske førerløse bytog vil køre igen. Men det står også hen i det uvisse.

»Vi har i øjeblikket intet tidsestimat for, hvornår vi kører igen«, lyder det på Metroselskabets hjemmeside.

Kort før klokken 17 lød meldingen imidlertid, at linjerne var i drift i det ene af Cityringens to spor.

De to øvrige metrolinjer, M1 og M2, som begge kører til Vanløse fra henholdsvis Vestamager og Københavns Lufthavn, kører ifølge Metroselskabet efter planen.

Metroselskabet oplyser, at den såkaldte rejsegaranti er trådt i kraft i forbindelse med nedbruddet. Reglerne for rejsegarantien er blandt andet beskrevet på hjemmesiden Din Offentlige Transport (DOT). Her fremgår det, at man i forbindelse med nedbrud på metroen er berettiget til at få refunderet et beløb på op til 300 kroner brugt til alternativ transport. Det kan være taxa, el-løbehjul, delebil eller andet.

Det er et krav, at man både begynder og afslutter den alternative rejse i en radius af 250 meter fra såvel afgangs- som ankomststation, og at begge stationer er ramt af driftsstoppet. Dette skal fremgå af kvitteringen.

Ifølge Metroselskabets hjemmeside rejste 3,8 millioner passager med Cityringen i oktober, som er den seneste måned, hvor passagertallet er opgjort.

Opdateres ...

Ritzau