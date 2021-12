En mand er død efter skyderi i Herlev

I alt to personer blev ramt af skud i Herlev natten til tirsdag. En 25-årig mand er uden for livsfare. En mand i 20’erne er død efter et skyderi i Herlev natten til tirsdag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

To personer blev ramt under skyderiet. En 25-årig mand, der også blev ramt, er uden for livsfare. Han er ramt af skud i hovedet og bliver aktuelt behandlet på et hospital. Politiet betegner hans tilstand som ’stabil’.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 01.00, og betjente har siden været talstærkt til stede i området ved Hækmosen og Krebsdammen.

Der er ingen melding om anholdte.

Fjerde skudepisode

Skudepisoden er den fjerde på mindre end en uge i hovedstadsområdet. Torsdag eftermiddag blev en mand i midten af 20’erne dræbt af skud omkring Nørrebrogade. Fredag blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre, hvor også en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret.

Og lørdag aften blev en 39-årig mand hårdt såret af skud på en vandpibecafé på Åboulevard i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Det vides ikke, om skyderiet natten til tirsdag har forbindelse til de andre skudepisoder.

ritzau