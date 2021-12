Politiet indfører skærpede strafzoner efter skyderier

Københavns Politi indfører mulighed for at idømme personer op til dobbelt straf i bestemte byzoner. Det sker efter flere dage med skyderier i og omkring København.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

De skærpede strafzoner gælder områder i Husum og Tingbjerg samt dele af Nørrebro og Nordvest. Det er også i de områder, politiet fredag indførte visitationszoner. Det gælder fra klokken 16 tirsdag og 14 dage frem.

Beslutningen om at indføre skærpede strafzoner skyldes ifølge politiet, at man vil lægge »låg på de konflikter i rocker/bandemiljøet, som menes at have ført til skyderierne i København de seneste dage«.

Det betyder også, at sjællandske politikredse i samarbejde med Særlig Efterforskning Øst (SEØ) tirsdag har ransaget en række adresser over hele Sjælland, særligt i hovedstadsområdet.

Flere personer er i den forbindelse blevet anholdt, oplyser politiet.

»Den seneste uges skyderier er fuldstændig uacceptable. Situationen kan skabe utryghed for borgere, der bor og færdes i områderne. Det er vores vigtigste opgave at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpede strafzoner i de to områder«, siger Anne Tønnes, der er politidirektør hos Københavns Politi, i pressemeddelelsen.

ritzau