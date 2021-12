En klage står ikke længere i vejen for et af de mest omdiskuterede byggerier i Københavns Kommune.

Efter at have gransket sagen til bunds afviser to klageinstanser, at Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner skal have medhold i en række klager over byggeriet på Amager Fælled. Miljø- og Fødevareklagenævnet »stadfæster« den tilladelse til byudvikling, som Københavns Kommune har givet, mens Planklagenævnet afviser blandt andet en klage over lokalplanen.