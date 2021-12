Søren Pape: De begår kriminalitet og får lange fængselsdomme, fordi de er så dumme, at de gør det som en del af en gruppe

Sagen kort

Bander

Hvem? Partiformand Søren Pape Poulsen (K). Justitsminister fra november 2016 til juni 2019.

Hvad? I kølvandet på en række skyderier i hovedstadsområdet i 2017 bad justitsminister Søren Pape Poulsen Rigsadvokaten undersøge muligheden for at forbyde banden LTF. Det skete i 2018. At bryde forbuddet kan udløse en straf. For tre måneder siden blev forbuddet blåstemplet af Højesteret.

Hvorfor? Nu plages hovedstaden igen af skyderier. 2. december blev en person dræbt på Nørrebro. 3. december blev en dræbt og en såret i Rødovre. 4. december blev en såret på grænsen mellem København og Frederiksberg. Og 7. december blev en dræbt og en såret i Herlev.

