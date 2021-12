Overborgmester er lettet over afgørelse i Amager Fælled-sagen, mens Enhedslisten knokler videre med at bekæmpe byggeriet

Det sendte chokbølger gennem rådhuset i København, da en klage tidligere på året satte en foreløbig stopper for det omdiskuterede byggeri på Amager Fælled.

Dengang blev arbejdet sat i stå, fordi Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet i en foreløbig afgørelse vurderede, at det risikerede at gøre uoprettelig skade på den beskyttede dyreart ved navn stor vandsalamander. Men efter at have gransket sagen til bunds, konkluderer et flertal af medlemmerne i de to klagenævn, at tingene er i orden.