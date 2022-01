Refshaleøen: Nu begynder et slagsmål om milliarder af kroner, tusindvis af boliger - og områdets sjæl

Det nordøstlige hjørne af København står over for en omfattende byudvikling. Det kan betyde en omkalfatring af det tidligere industriområde på Refshaleøen. Dermed begynder også et slagsmål om milliarder af kroner, boliger og kultur. For slet ikke at tale om områdets sjæl. Kan den mere end én kvadratkilometer store halvø bevare den særegne forfaldsæstetik, hvis der bygges 15.000 nye boliger? Eller bliver det friseret pænhed, der oser af fornuft?