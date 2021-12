Politiet undersøger knivstik på Nørrebrogade

Københavns Politi modtog mandag klokken 16.46 en anmeldelse om et muligt knivstikkeri på Nørrebrogade i København.

Det siger vagtchef i Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Vagtchefen fortæller, at de har fundet en såret mand ved Nørrebrogade 63, hvor politiet formoder, at han er faldet om. Dog har politiet en formodning om, at gerningsstedet er et andet sted.

Kort efter 19.30 skriver Københavns Politi på Twitter, at efterforskningen peger i retning af, at gerningsstedet er en lejlighed.

Efterforskningen peger desuden i retning af, at gerningsmanden og den forurettede er bekendte. Derudover har politiet ikke yderligere for nuværende, lyder det på Twitter.

Ekstra Bladet skriver, at manden ikke var mulig at komme i kontakt med, da politiet ankom til stedet, og det har derfor ikke været muligt at få et signalement af eventuelle gerningsmænd.

Det er desuden heller ikke muligt for politiet at sige noget om den tilskadekomne mands tilstand, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge TV 2 er manden kørt til hospitalet.

ritzau