Lovkrav får boligselskab til at sælge det halve af Mjølnerparken

Boligområdet Mjølnerparken i København har gennem mange år kæmpet med et blakket omdømme. Det skal der laves om på nu. Boligselskabet Bo-Vita sælger 260 lejligheder – det svarer til to af fire boligkarréer – til ejendomsselskabet NREP, forklarer formand for Bo-Vita Jan Hyttel.

»Det er ikke noget, vi bestemmer. Det gør Folketinget. Vi kunne have revet nogle af boligerne ned. Men det ville være en dårlig idé, synes vi. Derfor frasælger vi dem, for det er gode boliger – især når de er blevet renoveret, som vi nu går i gang med«.

Det er regeringens ghettolov – nu kaldet loven om parallelsamfund – der er baggrunden for salget, der sker med virkning fra 2023. Mjølnerparken har en høj andel af beboere med anden etnisk herkomst end dansk og har været på regeringens liste over parallelsamfund siden 2010. Det betyder, at området nu er blevet et såkaldt omdannelsesområde, hvor der skal ske drastiske ændringer for at skabe en mere blandet sammensætning af beboerne. Andelen af almene boliger skal således nedbringes til 40 procent.

En gruppe beboere mener dog, at udviklingsplanen i ghettoloven fra 2018 diskriminerer dem på baggrund af deres etnicitet. Derfor har de sagsøgt Indenrigs- og Boligministeriet, som har forsøgt at få sagen afvist. Det krav blev i sidste uge afvist af Østre Landsret, og dermed kan sagen fortsætte. Ministeriet overvejer nu, om landsrettens beslutning skal prøves ved Højesteret.

En ny chance

Fortjenesten fra salget går blandt andet til at sikre flyttehjælp og genhusning af lejerne. Enten i andre boligafdelinger eller i Mjølnerparken.

»Der bliver et provenu, som vi blandt andet kan bruge til at give lejerne en ordentlig flyttehjælp og til at skaffe nye boliger andre steder i eller uden for København. Der er ikke nogen, der bliver tvunget væk fra Mjølnerparken. Over tid får alle mulighed for at vende tilbage, hvis det er det, de vil«, siger Jan Hyttel.

Boligerne vil fortsat blive lejet ud, når NREP i 2023 overtager dem. For køberen er målet at skabe en »tryg, åben og attraktiv bydel«, hvor også folk med almindelige indkomster kan være med, siger udviklingschef i NREP og tidligere overborgmester i København Jens Kramer Mikkelsen.

»Når vi overtager de nyrenoverede lejligheder i 2023, er det vores ambition at tilbyde boliger af høj standard med nyt køkken, bad og altan – og med en husleje, som netop er til at betale for almindelige indkomster«, siger han.

Den tidligere politiker ser omdannelsen af området som muligheden for en »ny start«.

»Mjølnerparken har mange kvaliteter, men har alligevel haft det svært i mange år. Utryghed, kriminalitet og sociale problemer. Men Mjølnerparken fortjener en chance mere. Det vil vi være med til«, siger han.

Industriens Pension er medinvestor i projektet. Også andre boligselskaber er blevet ramt af kravet om forandringer, når et boligområde har været fem år på listen over parallelsamfund. Det gælder eksempelvis Gellerupparken i Aarhus. Her valgte man at rive boligblokke ned og sælge jorden til blandt andet et pensionsselskab og ejendomsudviklere.

