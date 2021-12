Kulturhus får omfattende skader i anden brand på tre dage

Der er sket omfattende skader på kulturhuset Karens Hus i København efter en brand natten til mandag.

Det fortæller vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi.

»Kulturhuset kommer ikke til at blive brugt lige med det første«, siger han.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 01.36, og både politi og slukningskøretøjer kørte til adressen ved Bispebjerg Bakke.

Ingen personer er kommet til skade. Der var dog en del røgudvikling, som førte til, at beboere i en nærliggende ejendom blev bedt om at lukke vinduer for at undgå gener fra røgen.

Ilden ser ifølge vagtchefen ud til at være opstået i en tilbygning - et skur - på bagsiden af bygningen. Og så har det spredt sig derfra til hovedbygningen.

Anden brand på en uge

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er, men politiet har bidt mærke i, at det for under en uge siden fik en anmeldelse om ild på samme adresse.

»Der har været en mindre brand samme sted natten til juleaftensdag. Det har vi selvfølgelig med i vores overvejelser, når vi efterforsker branden«, siger vagtchef Jesper Frandsen.

Mandag formiddag arbejder efterforskere på stedet for at få klarlagt, hvad der nærmere er sket.

Karens Hus bliver drevet af en lille håndfuld foreninger med fokus på miljø, biodiversitet og bæredygtighed, fremgår det af Københavns Kommunes hjemmeside.

Der arrangeres jævnligt foredragsaftener, workshops og foreningsaktiviteter i bygningen.

Det er en murstensvilla i én etage, som blev opført i 1927, og lokalerne har tidligere fungeret som kiosk og som klubhus for Bispebjerg Boldklub.

