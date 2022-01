Mand kørt til stoppested af betjente kort før sin død

Da en 46-årig mand mandag morgen blev fundet død ved Selinevej tæt på Amagermotorvejen efter en trafikulykke, blev dødsfaldet i begyndelsen betegnet som mistænkeligt, da man ikke med det samme kunne fastslå, hvad der var sket. Mandens identitet var heller ikke fastlagt med det samme.

Cirka et døgn efter fundet af den døde mand oplyser Københavns Politi, at manden er blevet identificeret, og at hans pårørende er blevet underrettet. Der er tale om en 46-årig mand, som politiet forud for ulykken havde været i kontakt med.

»I den forbindelse kørte en patrulje ham til Sydhavnen, hvor han efter aftale blev sat af ved et busstoppested«, skriver Københavns Politi i