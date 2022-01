Politiet: Tyveri af tre pakker kød endte i skyderi i Føtex-butik på Amager

En butiksdetektiv og et tilfældigt offer blev ramt, da det, der tilsyneladende var et forsøg på at stikke af med stjålet kød, endte med et skyderi i en Føtex-forretning på Amager.