Seks organisationer med skarp kritik af Lonning: »Jeg har ikke set nogle lignende i mine 13 år som tillidsrepræsentant«

Konklusionerne i en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i beskæftigelse- og integrationsforvaltningen i København er langt værre end forventet, mener en række faglige organisationer. Borgmester påtager sig ansvaret, men mener også, at undersøgelsen viser, at der har været tegnet et skræmmebillede af hende.