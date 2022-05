»Tankeløst« og »uansvarligt«: Københavns Lufthavn overhørte advarsel om forurening

Allerede i 2018 gjorde en rapport opmærksom på, at forureningen fra Københavns Lufthavn kunne have bredt sig til grøfter uden for lufthavnens område. Men først i 2021 fik lufthavnen taget prøver og taget initiativ til rensning.