»Det er som at komme ind i et beskyttet rum. Der er næsten ingen støj fra bilerne ude på vejen. Det her kan blive sådan et sted, hvor man uden problemer kan sove med åbent vindue om natten. Men egentlig er det ærgerligt, at hospitalet skal lukke, for patienterne får ro og en masse grønt at kigge på, mens de er i behandling«, siger han.