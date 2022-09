»Jeg får så meget hjem hver eneste dag, fordi jeg har en relation til de her mennesker«

Det kolde, blålige skær fra fjernsynet æder sig ind på mørket i den lille toværelseslejlighed på plejecenteret Rosenlund, hvor Jytte ligger i sin seng, mens hun ser ’Go’ Morgen Danmark’. Selv det stilfærdige morgenprogram, der forsøger at tæmme den hæsblæsende nyhedsstrøm, har et pulsslag, der virker oprørende i kontrasten til morgengryet på plejecenteret. Her kan de fleste beboere først forlade deres seng, når de får hjælp af personalet. Det gælder også Jytte. Hun blev for år tilbage slået ud af en hjerneblødning. Hun er også sukkersygepatient, selv om det ikke ser sådan ud, når man skeler til de bjerge af chips, lakrids og karameller, der ligger på hendes skrivebord.