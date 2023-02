Vi er taget ud til Bent Fabricius-Bjerres Plads på Frederiksberg for at finde Hejremanden. I mere end to årtier har manden med det borgerlige navn Erik H. Andersen vakt opsigt med et usædvanligt optrin, der for mange lokale er blevet et lille Frederiksberg-fænomen. Med sit særlige kald tiltrækker han grupper af fiskehejrer og fodrer med små lunser kød de store fugle, som har et vingefang på op mod 2 meter.

