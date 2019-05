Debat: Fremdriftsreformen er som svigerfamilien, man må lære at leve med

Politiken har sat to studerende til at diskutere uddannelsespolitik med to folketingsmedlemmer. Det blev til en snak om gamle dage, politiske realiteter og (mis)tilliden til de studerende.

Hvorfor er så mange studerende stressede? Har politikerne ikke tillid til dem, siden de prøver at styre deres uddannelsesforløb ned i detaljen? Og var alting bare bedre i gamle dage, da der ikke fandtes begrænsninger for det glade studieliv såsom en fremdriftsreform og et uddannelsesloft?

Uddannelsespolitik fylder sjældent særlig meget i en valgkamp, men gør det i den grad for de tusindvis af unge mennesker, der tager en videregående uddannelse. Derfor har Politiken sat to politikere, der i deres dagligdag på Christiansborg beskæftiger sig med uddannelsespolitik, stævne og sat dem over for to studerende, der oplever, hvordan politiske beslutninger påvirker deres hverdag.

Alle fire sidder de samlet om et beskidt bord på Café Kommunen, et samlingssted for studerende på Københavns Universitet. Her er møblementet sparsomt, til gengæld kan man købe en termokandekaffe for en 20’er.

Anders Mortensen, der er på andet år af sin bachelor i fødevarer og ernæring, lægger ud.

»Vi vil gerne snakke om stress, for det er noget, der optager os helt vildt meget«, siger han og fortsætter:

»Hvad tænker I om fremdriftsreformen og den ramme, vi læser under? Der er ikke meget tid til refleksion. Du tager dine kurser, får dine karakterer, og så er det bare videre i systemet. Hvad blev der af hele dannelsestanken ved universitetet?«.

De to udvalgte politikere til debatten er Rosa Lund fra Enhedslisten og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Og selv om de kommer fra hver sit hjørne af det politiske spektrum, lægger de ud i – nogenlunde – enighed.

»Fremdriftsreformen er simpelthen bare lort. Jeg synes, den skal skrottes fuldstændig, og det har vi hele tiden sagt i mit parti«, svarer Rosa Lund.

Heller ikke Henrik Dahl vil forsvare reformen, der stiller krav til, hvor længe studerende må være om at gennemføre deres uddannelse.

»Vi har aldrig stemt for fremdriftsreformen, før vi gik i regering. Så var det ligesom en del af svigerfamilien. Vi fik en kæmpe svigerfamilie, som vi har haft et anstrengt forhold til. Ej, svigerfamilie er jo en dejlig ting«, siger han og griner.

Jeg føler, vi er en generation, der løfter helt vildt meget. Vi er megaambitiøse, vi er vildt dygtige, der er inflation i 12-tallerne, vi er ikke særlig kriminelle, og vi uddanner os på livet løs. Hvorfor er der sådan en kæmpe mistillid til os? Anders Mortensen, studerende

Sabbatår og hvid jul

Fremdriftsreformen kan være medvirkende til, at studerende er stressede, men i virkeligheden er der tale om en større samfundsdiagnose, mener Rosa Lund.

»At fjerne uddannelsesloftet og fremdriftsreformen vil være en del af, hvordan vi kommer stress til livs, men det er også en mere grundlæggende diskussion, vi er nødt til at tage i vores samfund. Er det meningen, at vi alle sammen skal arbejde så meget, som vi gør? Er det meningen, at vi alle sammen skal beslutte os så hurtigt mellem gymnasium og universitet? Jeg er fra en tid før fremdriftsreformen, og jeg havde – nu skal du ikke falde ned af stolen, Henrik – tre sabbatår«, siger hun henvendt til sin politikerkollega.

»Jeg sidder allerede ret lavt«, konstaterer Henrik Dahl med henvisning til den ualmindelig bløde lædersofa, der efterlader hans knæ i en spids vinkel.

Foto: Martin Lehmann Anders Mortensen og Mike Gudbergsen udfordrer politikerne Rosa Lund (EL) og Henrik Dahl (LA) på deres uddannelsespolitiske holdninger og politikernes forventninger til de studerende.

De tre sabbatår kan dog heller ikke chokere ham. For selv om det er politisk korrekt at minimere antallet af sabbatår, er det efter hans overbevisning ikke altid den rigtige beslutning, afslører han.

»Jeg har tre børn, der går på universitetet, og et af dem spurgte mig på et tidspunkt, hvad jeg mente om, at hun gerne ville have to sabbatår. Så sagde jeg til det kære barn, at jeg som politiker må sige, at du skal nøjes med ét, og så må jeg som din far sige, at du skal tage to. Og så lyttede hun heldigvis mest til sin far«, siger han.

Diskussionen om, at det hele skal gå så stærkt – og at det er et problem i sig selv – har han dog svært ved at følge. Han kalder det for en meget dansk diskussion og illustrerer det med et eksempel, fra dengang han selv gik på University of Pennsylvania i slutningen af 1980’erne.

»På sådan et amerikansk universitet er der ikke nogen, der kunne drømme om ikke at holde en normering. For så kan der ske to ting. Enten ringer sure far, fordi han og mor har spinket og sparet hele deres liv for at få deres dejlige unge på universitetet, og det har de ikke råd til at blive ved med. Eller også er man på et legat, som jeg var, og så får man at vide, at legatet bortfalder, hvis man ikke overholder studietiden, og hvis man ikke har B+ i gennemsnit«.

»Så skal du virkelig være dygtig og have hovedet i bogen«, indskyder Anders Mortensen.

»Det stiller dig under en form for pres, det er klart. Men på en eller anden måde sagde folk, at det er sådan, det er, til gengæld får vi en fed uddannelse. Og så lagde vi virkelig mange timer ind i det. Indtil jeg blev medlem af Folketinget, har jeg ikke arbejdet så hårdt, som jeg gjorde i de år«, siger Henrik Dahl.

»Var der også altid hvid jul«, spørger Rosa Lund.

»Nu har de jo fastlandsklima. Men det, jeg vil sige, selv om Rosa laver sjov, er, at det er en dansk diskussion«, siger Henrik Dahl.

Den køber Rosa Lund ikke.

»Der er jo meget, der er en dansk diskussion. Der er også en dansk diskussion, der handler om arbejdsmiljø. Og så er der nogle, der vil komme og sige: Jamen i Kina har de et dårligere arbejdsmiljø, men det betyder jo ikke, at vi skal sætte standarden efter det«, siger hun.

»Det er en irrelevant sammenligning. Nu snakker jeg om, hvordan man organiserer tingene på et af de bedste universiteter i verden«, siger Henrik Dahl.

Små hop på stedet

Om det stressede studieliv er en dansk diskussion eller ej, interesserer ikke de to studerende stort. Til gengæld har Anders Mortensen også en anekdote, der viser, at den store arbejdsflid, som Henrik Dahl husker fra USA, har en skyggeside.

»Jeg har en ven, der læser på Berkeley i USA. På deres universitet er der altså sedler, hvor der står, at man må ikke græde, fordi det forstyrrer andre i eksamensperioden. Er det sådan et universitet, vi skal have«, spørger han de to politikere.

»Jeg synes, vi skal have nogle universiteter, som virkelig giver mulighed for, at man kan komme meget, meget langt i sin personlige og faglige udvikling«, svarer Henrik Dahl.

»Men var den mulighed der ikke også før fremdriftsreformen«, spørger Mike Gudbergsen, der er studerende på statskundskab, også på Københavns Universitet.

»Jeg er personligt ligeglad med fremdriftsreformen«, siger Henrik Dahl.

»Kan vi så ikke bare afskaffe den«, spørger Rosa Lund.

»Jeg har ikke nogen problemer med at afskaffe fremdriftsreformen«, svarer Henrik Dahl.

»Perfekt«, siger Rosa Lund.